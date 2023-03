Lo “stress-eating” colpisce anche le lucertole del Colorado

Lo “stress-eating”, la fame compulsiva causata dallo stress, non colpisce solo l’uomo, ma anche le lucertole del Colorado. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Utah State University, negli Stati Uniti, che ha osservato i comportamenti di una colonia di esemplari che vive nei pressi della base militare di Fort Carson, non distante da Colorado Springs. Alla radice della fame compulsiva delle lucertole ci sarebbe l’inquinamento acustico prodotto da aerei ed elicotteri. I risultati sono stati pubblicati su “Frontiers in Amphibian and Reptile Science”.