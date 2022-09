Locauto lancia 'Guidami', un viaggio per valorizzare la diversità

Un viaggio emozionale fatto di parole, aneddoti e immagini a bordo di un’auto, involucro intimo e perfetto per raccontare frammenti della propria storia, scardinare stereotipi culturali legati a pregiudizi diffusi e valorizzare le diversità. “Guidami by Locauto è un’iniziativa a cui siamo molto legati – dichiara Raffaella Tavazza, ceo del Gruppo Locauto - e rappresenta l’impegno del Gruppo nel dare spazio e visibilità a nuove strade, riflessioni e spunti per il superamento di visioni stereotipate. L’auto, che ci accompagna nella quotidianità di tutti i giorni, come luogo dove rivelare le proprie fragilità, ambizioni e ascoltare, per comprendere le diversità di ognuno di noi”.

Nasce così un video racconto in quattro puntate, attraverso l’Italia, insieme a quattro artisti che stanno ridisegnando un futuro più inclusivo: Michela Giraud, stand up comedian e attrice, Lucille Ninivaggi, tatuatrice e imprenditrice, Bellamy Ogak, divulgatrice di equità sociale e fondatrice di Afroitaliansouls e Pierluca Mariti “PiuttostoChe”, comico e content creator, per sensibilizzare il pubblico ai temi dell’intersezionalità, identità e parità di genere.

Il progetto 'Guidami by Locauto' si sviluppa attraverso delle interviste a bordo dei mezzi Locauto, ripercorrendo i luoghi più significativi di ogni protagonista, raccogliendo i loro racconti e riflessioni on the road. Le quattro puntate saranno pubblicate da fine settembre, con cadenza settimanale, sul sito locautorent.com/guidami e sui canali social Locauto (Facebook, Instagram, Linkedin).