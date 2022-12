Lombardia, Bossi: "Chiederò a Salvini annullamento espulsione 3 consiglieri"

"Negli ultimi giorni abbiamo recuperato molte persone che si erano allontanate dalla Nostra Lega, e ci impegneremo nel continuare su questa strada. Chiederò a Salvini l'annullamento del provvedimento disciplinare per i 3 consiglieri, perché la Lega ha bisogno di unità". E' quanto fa sapere all'Adnkronos Umberto Bossi, dopo la vicenda che ha visto la fuoriuscita dal consiglio regionale lombardo di tre leghisti, che hanno lasciato per formare un nuovo gruppo, poi espulsi nel pomeriggio dal partito di via Bellerio.