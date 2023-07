Londra, Principe Harry testimonia a processo contro la stampa

Si sta svolgendo a Londra il processo che vede contrapposto principe Harry contro il Mirror Group Newspapers per l'ingerenza della stampa inglese nella sua vita privata. Per la difesa il principe non ha prove che il suo telefono sia stato hackerato per poterlo spiare, ma durante la sua testimonianza il secondo genito di re Carlo III ha rivelato di aver trovato un dispositivo di localizzazione sull'auto della sua ex fidanzata Chelsy Davy.