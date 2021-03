Lotteria scontrini, prima estrazione: ecco i numeri vincenti

(Adnkronos)

Sono stati estratti i primi 10 vincitori della Lotteria degli scontrini. E' l'Agenzia Dogane e Monopoli, attraverso il proprio profilo Twitter, a renderli noti.

Ecco i fortunati che hanno vinto:

Data ID Scontrino Importo

19/02/2021 0495-0480 99MEY021285 146, 77 euro

19/02/2021 0517-0006 99MEY039641 71,82 euro

06/02/2021 0653-0161 53SNS303262 10160009 66,9 euro

20/02/2021 0469-0138 96MEV073613 719,0 euro

14/02/2021 0965-0082 53SNS301155 64360007 14,19 euro

07/02/2021 0030-0028 99IEC005684 29,3 euro

17/02/2021 0814-0132 96SRT000342 03510007 21,1 euro

20/02/2021 1680-0261 99MEY010023 72,82 euro

15/02/2021 0687-0327 53MN2015815 27,83 euro

17/02/2021 0884-0007 53SNS300452 11460027 67,2 euro

Si parte con il sorteggio mensile, che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti. All'estrazione parteciperanno tutti gli scontrini, a partire dal valore minimo di un euro, per gli acquisti di beni e servizi, pagati con moneta elettronica, trasmessi e registrati al sistema lotteria dal primo al 28 febbraio.

Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali, con 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. All'inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale, che premierà uno degli acquisti effettuati dal primo febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

Dagli ultimi dati forniti dal Mef il numero soggetti che hanno richiesto il codice, per partecipare alla lotteria degli scontrini, sono oltre 4 milioni (4.092.187), per un numero di transazioni valide prima estrazione di quasi 17 milioni (16.958.486). Il sottosegretario al ministero dell'Economia, Maria Cecilia Guerra, nel corso di un question time in commissione Finanze della Camera che si è svolto la scorsa settimana, ha ricordato, inoltre, che il numero registratori telematici attualmente attivi è pari a circa 1,5 milioni (1.485.477 unità), mentre sono 304.386 ad aver inviato i dati, ai fini della partecipazione della lotteria.