Lucca, incendio a cartiera di Porcari: "Chiudete le finestre"

Fiamme in un magazzino della Essity

"E' in corso un incendio alla cartiera Essity di via Bernardini. Le fiamme hanno attaccato il magazzino del prodotto finito. Sul posto 6 autobotti con relativi equipaggi dei Vigili del Fuoco. Io sono all'interno dello stabilimento e sto seguendo le operazioni". Lo rende noto il sindaco di Porcari (Lucca), Leonardo Fornaciari, invitando sui social i cittadini a prestare attenzione.

"Non dovete venire a vedere l'incendio perché i mezzi dei vigili del fuoco stanno avendo difficoltà a transitare per entrare nello stabilimento", ha raccomandato, consigliando "di tenere porte e finestre chiuse e non fare attività all'aperto".