A Palazzo Valentini a Roma, il dipartimento di scienze cliniche e medicina traslazionale dell’Università di Roma “Tor Vergata” ha realizzato la ricerca intitolata “Il registro unico degli esclusi, (R.U.E), dallo strumento alla strategia”, in cui sono state analizzate le modalità per la realizzazione di tale registro riguardante il settore dei giochi con vincita in denaro.