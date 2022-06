M5S, Conte: "Forte rammarico per parole Di Maio"

Per ora, nessun provvedimento nei confronti del ministro degli Esteri

Al centro della discussione del Consiglio nazionale, convocato d'urgenza dal leader del M5S Giuseppe Conte, la posizione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dopo le polemiche degli ultimi giorni in particolare in relazione alla posizione dell'Italia nello scacchiere internazionale e al sostegno nei confronti dell'Ucraina attraverso l'invio di armi.

L'ex premier, apprende l'Adnkronos, avrebbe espresso "forte rammarico" per le esternazioni del titolare della Farnesina. Un intervento, quello di Conte, che viene definito "molto equilibrato" da fonti pentastellate. Almeno per ora, quindi, nessun provvedimento di espulsione nei confronti di Di Maio, nonostante il tema delle sanzioni disciplinari sia stato 'evocato' (anche se non esplicitamente, riferiscono le stesse fonti) da alcuni partecipanti alla riunione.