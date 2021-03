M5S, Di Maio: "Con Conte credo che potremo tornare a essere prima forza politica"

Roma, 9 mar. (Adnkronos)

"Stiamo entrando nella terza ondata del Covid. Secondo i dati scientifici che abbiamo, il picco lo avremo a fine mese. Questo inevitabilmente ci spinge a misure più restrittive per cercare di fermare il trend dei contagi". Ad affermarlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Avvenire' in cui parla anche del M5S: "M5S è in una fase di grande rilancio, sono molto ottimista. Vedo molta compattezza, saremo protagonisti anche nei prossimi 10 anni. Con Conte nei 5S credo che potremo tornare a essere la prima forza politica del Paese".

Dal viaggio del Papa in Iraq - sottolinea poi il ministro rispondendo a una domanda - arriva "un grande messaggio di pace".

Sul Covid, Di Maio osserva che "questa nuova ondata non è paragonabile alle precedenti. Le varianti non erano prevedibili e in particolare quella inglese sta creando grossi problemi in tutta Europa, colpendo i giovani". Sulla campagna vaccinale, Di Maio ricorda che "il ministro Speranza ha chiarito che avrà una forte accelerazione: entro l'estate tutti gli italiani che lo vorranno saranno vaccinati. È evidente che da questo punto di vista bisogna dare di più, ma soprattutto sul piano europeo". "La campagna Ue di vaccinazione in generale è andata troppo a rilento - aggiunge - alcune procedure sono risultate troppo articolate e bisogna comprendere che l'obiettivo deve essere quello di rafforzare la legislazione europea per agevolare alcuni processi, come ad esempio l'uso di medicinali. Ma non solo. Quando diciamo che l'Europa va rafforzata non è un caso. Anche nelle trattative con le case farmaceutiche si è arrivati in ritardo, con ulteriori frenate per tutti gli Stati membri".