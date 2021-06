M5S, Grillo sarà a Roma: partita delicata sul nuovo statuto

Beppe Grillo sarà a Roma nei prossimi giorni per seguire da vicino le fasi cruciali della nascita del nuovo Movimento 5 Stelle. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il garante del M5S avrebbe già messo al corrente i parlamentari della sua intenzione di tornare nella Capitale, dove all'inizio della settimana prossima - probabilmente martedì - sarà presentato il nuovo statuto e la Carta dei valori 5 Stelle. Ma è sul nuovo statuto, e sui poteri del garante, che in queste ore si starebbe giocando una partita delicata. Al centro dello statuto deve esserci il Movimento 5 Stelle, io resto il garante: questo il ragionamento espresso da Grillo nelle ultime conversazioni. Il cofondatore del Movimento 5 Stelle viene descritto come irritato dall'ipotesi di un ridimensionamento del suo ruolo: stando alla bozza dello statuto, infatti, al garante non sarebbero concesse ingerenze sulle scelte politiche del M5S.