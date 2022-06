M5S, portavoce Di Maio: "Stupiti e stanchi per attacchi"

Beppe Marici: "Non si può indebolire governo. C'è un limite a tutto, ministro non replicherà"

“Stupiti e stanchi per gli attacchi che diversi esponenti M5S, titolari anche di importanti cariche istituzionali, oggi hanno rivolto al ministro Di Maio, impegnato in questo momento a rappresentare l’Italia all'importante tavolo europeo del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, dove si sta discutendo della guerra in Ucraina". Così in una nota il portavoce del ministro degli Esteri, Beppe Marici, in un riferimento agli attacchi arrivati anche dal presidente della Camera Roberto Fico.

"Il ministro Di Maio non replicherà a nessuno degli attacchi che sta ricevendo in queste ore. C'è un limite a tutto, ciononostante non si può indebolire il governo italiano davanti al mondo che ci osserva, in una fase così delicata”, sottolinea Peppe Marici.