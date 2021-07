M5S, Sganga candidata sindaca a Torino: scelta su SkyVote

Valentina Sganga, attuale capogruppo di M5S in Consiglio comunale, è la candidata sindaca di Torino per il Movimento 5 Stelle. Lo ha deciso la votazione su SkyVote. Sganga ha ottenuto il 54,24% dei consensi, Andrea Russi, consigliere comunale di Torino e secondo candidato alla carica di sindaco, il 45,76% dei voti. Ad ufficializzare l’esito del voto su Facebook è stato Vito Crimi.

Le votazioni si sono svolte oggi dalle 10 alle 22. "Questa - ha detto Crimi - è la prova di come per il M5S la democrazia diretta rimane un elemento centrale. Davanti a due candidati entrambi meritevoli, due persone splendide che hanno svolto il loro mandato con serietà e onore, l’assemblea dei nostri iscritti di Torino è stata chiamata a scegliere chi dei due dovrà rappresentare il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni".

"E' stata una giornata in cui i numeri sono stati abbastanza limitati essendo una votazione legata esclusivamente alla città di Torino però per noi è stata un’esperienza importante perché abbiamo sperimentato questo strumento di voto che ci ha dato una garanzia di solidità, sia dal punto di vista della sicurezza e della riservatezza dei dati, sia della capacità e flessibilità di azione per intervenire in tutte le situazioni di assistenza al voto per i singoli votanti", ha aggiunto Crimi.

"Abbiamo anche effettuato un sondaggio in corso d’opera per chi ha votato e alla fine il risultato è stato del 99% di soddisfazione dell’esperienza di voto. Questo ci fa ben sperare su come si svolgeranno le prossime votazioni ben più impegnative che si svolgeranno nell’arco di due giornate", ha proseguito ricordando che il prossimo appuntamento sarà per il 2 e 3 agosto quando si voterà per il nuovo Statuto.

"Questo è un grande passo in avanti per il Movimento" ha concluso Crimi, augurando in bocca al lupo a Valentina Sganga e Andrea Russi "perché confido che entrambi insieme possano proseguire questo percorso come una squadra e possano portare a riconfermare a Torino il governo di M5S".