M5S-Verdi, al via negoziati all'Europarlamento

Partono i negoziati formali sull'eventuale ingresso del M5S nel gruppo dei Verdi/Ale al Parlamento Europeo. Gli ecologisti, apprende l'Adnkronos da fonti qualificate, hanno creato una delegazione incaricata di condurre le trattative con i pentastellati, cosa che, se da un lato conferma la serietà delle intenzioni reciproche, dall'altro comporta inevitabilmente un allungamento dei tempi, o perlomeno tempi non così brevi come si era ipotizzato in un primo momento.

La settimana prossima a Strasburgo, pertanto, nelle riunioni a margine della plenaria non è previsto alcun voto del gruppo parlamentare sulla materia. Ad oltre un mese dal lungo confronto che gli eurodeputati ecologisti hanno avuto a Bruxelles con il leader del Movimento Giuseppe Conte, tra i Verdi ci sono ancora posizioni molto diverse sull'opportunità di accogliere i pentastellati.

Tra i più scettici, non da oggi, figurano i Verdi tedeschi, che sono al governo a Berlino. A trattare con il Movimento Cinque Stelle per conto dei Verdi saranno l'olandese Bas Eickhout, la tedesca Alexandra Geese, in passato critica nei confronti del M5S, e la francese Marie Toussaint.

Uno dei nodi principali da sciogliere è quello dei rapporti con il fondatore Beppe Grillo. Che cosa succederebbe, è una delle domande che si pongono i Verdi, se l'anno venturo le elezioni Usa venissero vinte da Donald Trump, o da un altro repubblicano isolazionista, e Grillo se ne rallegrasse pubblicamente? Per gli ecologisti, che politicamente sono ancorati alla sinistra europeista, sarebbe un grosso problema. Giuseppe Conte sul ruolo del fondatore ha fornito ripetute rassicurazioni, ma non avrebbe convinto tutti.

Un altro grosso ostacolo sono le posizioni del M5S in merito alla guerra in Ucraina: il tedesco Reinhard Buetikofer, presidente della delegazione per i rapporti con la Cina, ha già definito un "tradimento" degli ideali Ue la contrarietà all'invio di armi a Kiev espressa dai vertici del Movimento.

Le trattative non si preannunciano facili, ma il gioco potrebbe valere la candela: gli ecologisti sanno che i Cinquestelle eleggeranno verosimilmente un buon numero di eurodeputati nel 2024, anche se l'avvento di Elly Schlein alla testa del Pd ha creato un forte concorrente per il Movimento a sinistra.

Il Parlamento che uscirà dalle europee del 2024 potrebbe essere maggiormente orientato a destra, cosa che porrebbe una seria ipoteca sul Green Deal: una saldatura tra il Ppe e i gruppi di destra su questi temi si è già osservata, a più riprese. Per contrastare questa tendenza, al gruppo ecologista rafforzarsi numericamente conviene, anche accogliendo i colleghi dei Cinque Stelle.

E Conte, nel lungo faccia a faccia dell'8 marzo, non ha mancato di farlo notare ai Verdi, ricordando che la convergenza nei voti tra M5S ed ecologisti è già altissima.