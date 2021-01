Made in Italy, Di Maio: "Per crescere serve progetto ispirato a visione"

Roma, 23 gen. (Adnkronos)

"il momento che stiamo attraversando è complicatissimo. La crisi in corso rischia di avere pesanti ripercussioni sulla nostra economia e in queste ore stiamo lavorando intensamente per offrire un’opportunità di coesione intorno ad un progetto politico chiaro e trasparente. I cittadini, le famiglie, le fasce più fragili ma soprattutto il nostro comparto produttivo chiedono di essere ascoltati. E ritengo che alla base di ogni scelta o iniziativa politica la pianificazione sia un elemento propedeutico e centrale". E' l'inizio della lettera che Luigi Di Maio ha inviato al Sole 24 Ore, per sottolineare l'importanza del 'Patto per l'Export' elaborato durante la prima fase della pandemia.

Un piano, scrive il ministro degli Esteri, "che oggi sta già offrendo i primi – seppur parziali - segnali di ripresa. Il dato tendenziale e congiunturale sulle esportazioni del mese di novembre, che l’Istat ha certificato pochi giorni fa, testimonia infatti ancora una volta le straordinarie capacità dei nostri imprenditori, evidenziando un elemento chiave, ovvero che la crescita si ottiene solo perseguendo un progetto ispirato a una visione. Vale per le imprese, chiamate quotidianamente a reinventarsi per rafforzare la loro presenza sui mercati domestici e internazionali. Vale per le Istituzioni, che devono accompagnarne e stimolarne al meglio lo sviluppo e la competitività, garantendo così al Paese benessere e occupazione".

"Ci attendono ancora mesi assai complessi - scrive Di Maio dopo avere elencato i risultati - La speranza che questi dati oggettivamente ci infondono non deve far abbassare la guardia. Continuità nelle politiche, impegno costante, dialogo incessante sono tre elementi indispensabili per consolidare i risultati ottenuti e utilizzarli da base per quelli futuri. Tanto nel campo dell’internazionalizzazione che in quello, assai più vasto, delle riforme e delle politiche industriali: da qualunque angolo lo si voglia vedere, l’Italia riparte solo con un progetto chiaro, attorno al quale possano convergere tutti i portatori di interesse". Per rilanciare il Paese, conclude, "servono tempo, agibilità politica, coesione, chiarezza di visione e capacità attuativa: una sfida nella sfida, per l’Italia, che però vogliamo cogliere e che possiamo vincere".

I dati - Membri di governo e parlamentari M5S hanno rilanciato gli aggiornamenti sul Patto per l’Export lanciato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Patto che ha prodotto, secondo gli ultimi dati Istat, l’aumento delle esportazioni. Da Vincenzo Spadafora a Laura Castelli, da Francesco D'Uva ad Anna Macina. A novembre 2020 si è infatti registrata una crescita delle esportazioni di prodotti Made in Italy del +4% rispetto al mese precedente e del +1,1% rispetto all'anno prima. Un rialzo che, sempre considerando lo stesso periodo, verso i Paesi extra Ue si attesta al +3,2% rispetto a ottobre 2020 e al +2% sull'anno precedente, con picchi del quasi 35% in Cina e del 4,7% negli Stati Uniti.

Sui social degli esponenti M5S parte quindi subito il tam tam, con la viceministro Castelli che parla di un "Luigi Di Maio che ha rimesso attorno ad un tavolo Governo e attività produttive" e il questore di Montecitorio D'Uva che sottolinea: "In questi giorni si sentono tante chiacchiere, ma nel frattempo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ci porta altri fatti concreti". Soddisfazione anche da parte del ministro Spadafora, secondo cui - lo si legge nelle sue Instagram stories - Luigi Di Maio guida con grande capacità e risultati concreti la politica estera del nostro Paese". Rilancia anche la deputata pugliese Macina, che sempre su Instagram condivide il grafico sui dati sull'export e commenta: "Una buona notizia per il Paese, avanti così".

Castelli - Mentre tutto sembra precipitare, i dati sulle esportazioni dei prodotti italiani confermano il continuo aumento. E questo ci dimostra che l’economia, il Paese, ripartono solo con un serio e costante lavoro di pianificazione, programmazione, interventi per lo sblocco degli investimenti e, soprattutto, grazie al lavoro di squadra." Lo scrive, sui social, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, sottolineando che "quello sulle esportazioni è un risultato frutto, in primo luogo, della tenacia delle imprese italiane, ma anche di quel Patto per l’Export, fortemente voluto dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha rimesso attorno ad un tavolo Governo e attività produttive, per dare al Sistema Paese una più ampia prospettiva di sviluppo. Un lavoro costante che vede lo Stato nel ruolo di regista, a coordinare e supportare tutti gli attori in campo".

"È una visione, quella che serve al Paese. Una prospettiva. Non costanti distinguo, ma un lavoro silenzioso e soprattutto di sinergia. Perché l’Italia, quando gioca tutta assieme la stessa partita, non è seconda a nessuno” conclude la Castelli.

Suriano - "A dieci mesi dall’avvio del Patto per l’Export, fortemente voluto dal Ministro Di Maio, i dati Istat sul commercio estero italiano confermano che la strada intrapresa è quella giusta". Lo sottolinea in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle Simona Suriano”, capogruppo in Commissione Esteri.

“I recenti dati sul Made in Italy, che hanno fatto segnare un +4% a novembre con una crescita dell’1,1% rispetto all’anno precedente, sono il risultato di un duro lavoro dei nostri imprenditori che non si sono mai arresi. Le esportazioni nei paesi UE - ricorda - crescono su base mensile del 4,8%, e del 3,2% nei paesi extra UE, con punte di quasi il 35% in Cina, e del 4,7% negli Stati Uniti. Risultati che ora, in questo clima di incertezza e con un Paese paralizzato da una crisi incomprensibile, rischiano di subire pesanti ripercussioni e non possiamo permetterlo".

"L’Italia, nonostante i gravi effetti della pandemia, è ripartita con un progetto chiaro di internazionalizzazione e politiche industriali grazie all’incessante lavoro delle nostre eccellenze che rilanciano il Sistema Paese e creano occupazione. E questo è possibile solo lavorando insieme e nella stessa direzione. A differenza di chi, per motivi egoistici, trama per dividere il Paese noi andiamo avanti con l’agenda economica e lo facciamo con i numeri" conclude la deputata M5S.