Processo d'Appello bis per lo stralcio di Mafia Capitale, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno condannato a 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze e finanziamento illecito. La sentenza arriva nel processo bis voluto dalla Cassazione per rideterminare la pena. "Condanna non giustificata, sono innocente", il commento di Alemanno.