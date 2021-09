Mafia: Meloni, 'fatta giustizia dopo processo politico, si è inseguita cosa che non aveva realtà'

"E' stata fatta giustizia, penso che quello sia stato un processo politico, che non fosse quello il filone da seguire per verificare eventuali trattative tra lo Stato e la mafia". Interpellata dall'AdnKronos, Giorgia Meloni, presidente di Fdi, torna sulla sentenza di appello di Palermo, arrivata ieri con l'assoluzione dei principali imputati.

"E' stato un tentativo - sottolinea la leader di Fdi - di aggredire alcuni pezzi dello Stato, lascia basiti che ci siano voluti 15 anni per arrivare a una sentenza di appello, che fondamentalmente assolve tutti". "Si sono persi soldi e tempo per inseguire un qualcosa che non aveva realtà", conclude Meloni.