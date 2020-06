Wi-Fi, aggiornamento Apple

(AFP)

Aggiornamento di sicurezza Apple per le basi Wi-Fi. La società di Cupertino "ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza per il firmware delle basi Wi-Fi AirPort per risolvere svariate vulnerabilità" fanno sapere gli esperti del Cert - Computer Emergency Response Team. Le più gravi, aggiungono, "potrebbero provocare l’esecuzione di codice in modalità remota o causare condizioni di denial of service".

"I prodotti Apple interessati da questo aggiornamento - si legge - sono le basi Wi-Fi AirPort Extreme e AirPort Time Capsule con connessione 802.11ac".