Google, problemi per Gmail e torna #googledown

(AFP)

Nuovi problemi per Google e per i suoi servizi. Si segnalano difficoltà di accesso ai servizi Gmail e vengono registrate anomalie anche per YouTube. Gli 'allarmi' fatti scattare dagli utenti confluiscono sul sito downdetector.it, che raccoglie le segnalazioni, e si riversano in particolare su Twitter, dove l'hashtag #googledown torna a fare capolino dopo il 'terremoto' di due giorni fa, quando un problema di autenticazione ha paralizzato l'universo Google per quasi un'ora. Oltre 15mila utenti, soprattutto in Nord America e Gran Bretagna, hanno segnalato problemi alla posta elettronica, conferma la società.