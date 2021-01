Da Poste italiane un webinar sulla corretta informazione

In collaborazione con Postenews

Il webinar “Fake news vs news – la palestra del nuovo TG Poste” organizzato da Poste italiane, nell’ambito del progetto di educazione digitale aperto a tutti, ha toccato il tema dell’informazione, degli asset di un pezzo giornalistico, dell’importanza della verifica delle fonti, interazione tra i diversi media, bolla digitale, disinformazione e tanto altro.

I giornalisti della redazione hanno guidato i cittadini a districarsi nella complessità degli attuali mezzi di comunicazione alla luce dell’esperienza del TG Poste, dove quotidianamente si confrontano con la necessità di fornire un’informazione corretta e strutturata.

I webinar si svolgono in modalità interattiva, comunica Poste Italiane: attraverso la chat si può partecipare direttamente e avere risposta a ogni dubbio in tempo reale. Poste sottolinea che alla sessione dell'iniziativa, realizzata con l'obiettivo di contribuire alla trasformazione digitale in atto nel Paese, hanno aderito circa 1500 iscritti. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini, i webinar ripartiranno a febbraio ed è possibile iscriversi al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html#/video Per maggiori approfondimenti: https://www.postenews.it/2020/08/14/leducazione-digitale-di-poste-guida-i-cittadini-tra-tecnologia-e-innovazione/