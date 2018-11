Gaetano Navarra nuovo direttore creativo Manila Grace

Gaetano Navarra, che ha esordito a 16 anni con la sua linea di maglieria, sarà il nuovo direttore creativo del brand Manila Grace dalla stagione autunno inverno 2019-20. A darne l’annuncio è Maurizio Setti, presidente di Antress Industry. "Da oggi - ha detto - si apre un nuovo capitolo nell’era Manila Grace, un marchio che dalla sua fondazione nel 2004 è stato sempre in grado di evolversi pur restando fedele ai suoi valori e stile unico. Con l’arrivo di Gaetano confidiamo nell’apporto del suo estro-creativo, delle sue contaminazioni internazionali e della sua attitudine glamour coerentemente con il dna del brand. Per Antress Industry è uno step chiave del piano strategico di sviluppo del business mondiale di Manila Grace, che nelle ultime stagioni ha aggiunto ai sui presidi internazionali mercati qualitativi come la Cina e la Russia”.

Manila Grace è un brand italiano di moda donna nato nel 2004 di proprietà di Antress Industry, gruppo specializzato nella produzione moda made in Italy, che ad aprile 2019 celebrerà 30 anni di attività. Manila Grace è presente con 51 boutique, corner e mille punti vendita multimarca, sul territorio italiano ed internazionale.