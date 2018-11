Piquadro partner ufficiale del Milan

Piquadro entra nel mondo del calcio siglando un accordo che lo vedrà partner ufficiale del club AC Milan per la stagione calcistica 2018-19. “Il Milan è un team amatissimo dai suoi tifosi e stimato da tutto il resto del calcio mondiale” dichiara Marco Palmieri, fondatore e presidente di Piquadro. “In Piquadro ci sentiamo come una vera squadra e questo progetto rappresenta una straordinaria occasione per associare il nostro marchio ai valori di sfida, performance e squadra di un grandissimo team calcistico e per raccontare la passione con cui promuoviamo l’eccellenza italiana nel mondo”.

"Questa partnership dimostra ancora una volta quanto il brand Milan sia capace di unire in maniera trasversale” dichiara Mauro Tavola, partnership director di AC Milan. “Milan e Piquadro rappresentano eleganza, classe, ma anche modernità e internazionalità. I nostri due marchi sono conosciuti in tutto il mondo e sono sinonimo di eccellenza in ambito sportivo e nell’ambito degli accessori".