Jennifer Lopez sfila a sorpresa per Versace

(Afp)

di Federica Mochi

Non è solo un vestito ma un vero e proprio mito. Il jungle dress di Versace realizzato da Donatella nel 2000 riscrisse i canoni della moda, facendo incrociare per sempre la storia della griffe della Medusa a quella di Jennifer Lopez, allora agli esordi nel mondo della musica. Stasera quell'abito è tornato a vivere sulla passerella di Versace che in chiusura della spring-summer 2020, ha chiamato proprio la cantante e attrice, a fare da modella.

L'abito in questione è il jungle dress verde, super sensuale, con spacchi e scollatura vertiginosa che consacrò la cantante a icona indiscussa di sensualità. Era il 23 dicembre del 2000 quando J.Lo arrivò sul tappeto rosso dei Grammy Awards in compagnia di P. Diddy, compagno dell'epoca. Tutti i flash furono per J.Lo, la cui immagine venne scaricata migliaia di volte da internet. Leggenda narra inoltre che il vestito fu talmente cercato su Google da spingere il colosso americano a creare una nuova funzione: la ricerca per immagini.