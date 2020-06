Kappa lancia nuova campagna social con Mahmood

Kappa lancia la nuova campagna social interpretata da Mahmood e girata nel suo quartiere, che insegna come stare lontani può significare sentirsi più vicini. Grazie al progetto e al Comune di Milano, verrà inoltre riqualificato il campetto di Gratosoglio, vicino alla scuola media del cantante, che sarà donato al quartiere e alla sua comunità.

La campagna digital è stata lanciata in occasione della collezione SS20 . A fare da narratore è Mahmood, che racconta cosa significa nascere in un quartiere e non lasciarlo mai per davvero, anche quando arriva il successo. Il cantante racconta inoltre come la distanza non sia un'unità di misura reale, perché dipende sempre dall'abilità di sentirsi parte della stessa squadra.

La campagna segue le vicende di 5 ragazzi nel quartiere, accompagnati dalla voce e dall'esperienza di Alessandro, che diventa portavoce della Generazione Z: quella che crede nel valore dell'amicizia, della famiglia e dello sport, dove è l'unione a fare la forza. Alla regia Attilio Cusani, autore che ha firmato tutti i suoi videoclip, mentre alla fotografia il brand si affida di nuovo allo sguardo di Walter Coppola, che aveva già firmato campagna di successo dello scorso anno.