Fila firma capsule collection con Mihara Yasuhiro

Fila, il marchio italiano di abbigliamento sportivo di alta moda, presenta Fila x Maison Mihara Yasuhiro, una capsule in collaborazione con il noto designer giapponese che ha l’obiettivo di apportare una "rivoluzione nella moda sportiva".

La capsule trae ispirazione dall’heritage di Fila riprendendo con lo stile divertente, trendy e a volte esagerato di Mihara gli elementi tipici del brand e utilizzando i caratteristici colori del logo come palette cromatica. In una collisione tra l'eleganza classica dello stile italiano e l’ essere di tendenza degli elementi di Tokyo, il designer conferma l'estetica dell'alta moda sportiva, e proietta il marchio verso un target più esclusivo.

Per quanto riguarda i materiali, la vestibilità e la qualità sono garantite attraverso l'utilizzo della classica tecnologia Fila che prevede l'adozione di tessuti innovativi e confortevoli tipici dell’abbigliamento sportivo

Mihara, noto come 'God of Artistic Shoes', si spinge oltre l’abbigliamento e sceglie T1, un classico modello di scarpe Fila come prototipo per la trasformazione. Nasce così FM1 la nuova scarpa Fila che mantiene le caratteristiche performanti del modello originale in una veste innovativa caratterizzata dalla suola Lego. La combinazione tra il Dna centenario e gli elementi alla moda giapponese caratterizzano il tono sovversivo e disinibito della collezione.