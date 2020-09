Max Mara, Rinascimento à porter

Il finale della collezione di Max Mara per la ss 2021

Rinascita, rinnovamento, ricostruzione. Tre pilastri che indicano la via. E' quella scelta da Max Mara per la spring-summer 2021 presentata nel cortile della Pinacoteca di Brera. Protagoniste le eroine indomabili, tratteggiate da Ian Griffiths per ricostruire un mondo nuovo. Per questa stagione lo stilista si è ispirato al lavoro di Corin Sworn, vincitrice dell’edizione 2013-15 del Max Mara Art Prize for Women, che per l'installazione multimediale 'Silent Sticks' ha preso spunto dalla Commedia dell’Arte del Rinascimento italiano, con i suoi ricorrenti temi di identità e ambiguità di genere, intrighi, tragedia, commedia, desiderio e magia.

Concetti che in passerella si traducono in un'estetica netta: nel mantello rinascimentale e nel più moderno parka, dove si incontrano tasche funzionali, bottoni automatici e lacci. E ancora, cuciture a contrasto e patch applicate damascate che rievocano gli intrecci dorati di una camera ducale mantovana. La palette gioca sui toni della terra, armonizza l’ocra, la terra d’ombra, la terra di siena, il nero e il bianco a tocchi di colori delicati come i toni pastello tipici degli affreschi umbri.

Il nuovo Rinascimento genera anche nuove silhouettes: corte ed eleganti, lunghe e ampie. Le maniche sono svasate o indossate come cappe. Le scollature sono arricciate o dritte come un ritratto cinquecentesco. Un modo per ricordare anche che Max Mara è stata fondata in un altro periodo di rinascita. Nel periodo del boom della moda del dopoguerra l’Italia ha reinventato i classici con maestria artigianale e uno sguardo attento al design, proponendo sempre una 'bella figura' che oggi si traduce in un morbidissimo spolverino in cashmere, un tailleur perfettamente costruito, un trench minuziosamente curato, una impeccabile camicia abbinata a pantaloni pleated. Sotto al braccio una grande 'Ippolita' bag, sul volto occhiali oversize. È l’alchimia moderna di Max Mara, funzionale e lussuosa.