Motivi lancia maratona di live shopping

Motivi non si ferma e si mette in gioco con un’iniziativa di live shopping a supporto della chiusura degli store durante il weekend. Dopo il debutto ufficiale lo scorso 10 giugno, e il successo ottenuto dal lancio del canale di live stream shopping, primo formato Retail-into-Digital Sale in Europa, il brand supporta la sua rete vendita penalizzata dalle chiusure forzate del weekend: il 31 ottobre e 1 novembre scorsi, il cuore di Motivi ha continuato a battere per tutte le sue clienti attraverso una maratona di live shopping in diretta dai punti vendita che, nel rispetto dell’ultimo dpcm, non hanno potuto accoglierle fisicamente.

Un modo innovativo per avvicinare e coinvolgere le utenti in un’esperienza di realismo virtuale a 360°, immediata e personalizzata, che in ultimo prevede la conclusione dell’acquisto e la consegna dei capi in tutta sicurezza e comodità a casa. Gli store del nord Italia, da Mantova ad Arese, fino a Cremona, Varese, Rescaldina, Vittuone, Torino e alti ancora, hanno partecipato attivamente per creare una shopping experience unica ed innovativa, infatti, le addette alle vendite si sono improvvisate streamer e hanno messo in campo tutta la loro esperienza e competenza mostrando i capi fisicamente presenti nello store, proponendo abbinamenti e dispensando consigli di stile.

"Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti fino ad ora da questa operazione straordinaria - spiega Furio Visentin, brand director di Motivi - che parla di progresso tecnologico, di amplificazione della brand loyalty e di vicinanza alle nostre clienti. Questa modalità di approccio rappresenta un vero e proprio canale aggiuntivo di vendita, complementare agli altri touchpoint del marchio ma ancora più potente per il numero di negozi coinvolti e per il numero di persone che possiamo raggiungere. Come azienda e come brand oggi scegliamo di investire nello stile, nell’innovazione e nell’intrattenimento per allineare la nostra strategia omnichannel a un pubblico estremamente evoluto che ricerca esperienze sempre più dinamiche, immediate e coinvolgenti".

Le clienti collegate alle live hanno potuto chattare in diretta con il personale Motivi e ordinare i loro pezzi preferiti che nei giorni immediatamente successivi riceveranno direttamente a casa. Questa maratona rappresenta l’evoluzione di 2 mesi di live shopping in cui Motivi ha anche realizzato capsule ad hoc per la vendita online. I numeri parlano di un grande successo dall’inizio del lancio del canale: 35mila in totale le clienti che hanno partecipato ai diversi appuntamenti, di cui 10mila sono successivamente atterrate su sito Motivi (di queste 4000 sono state identificate come nuove utenti) generando 30mila interazioni che hanno portato a oltre 400 ordini effettuati solo durante le sessioni di live stream che hanno una durata di 30 minuti.