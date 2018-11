Dallo scrub all'antirughe, tutti i segreti della zucca

Chi ha detto che a Halloween si deve essere brutti e spaventosi? Anzi, le zucche tipiche della notte delle streghe ci rendono più sani e belli. Questo ortaggio ha numerosi benefici, tra cui combattere l'insonnia e lo stress. Ma ciò che non tutti sanno è che può essere utilizzata anche per creare dei prodotti di bellezza fatti in casa. 'Salute e benessere' spiega come fare.

1. Crema antirughe. Basterà frullarne la polpa, aggiungere un vasetto di yogurt bianco naturale, un cucchiaino di olio di oliva, mandorle tritate e miele di Manuka. Il composto va amalgamato e spalmato sul viso prima di andare a dormire. Si può conservare la crema in frigo per qualche giorno.

2. Gel esfoliante. La preparazione dello scrub è molto più semplice e veloce. Basta frullare la polpa della zucca finché non diventa cremosa e poi aggiungere zucchero di canna e cannella. Si massaggia quindi sulla pelle e si risciacqua con acqua tiepida. Le zucche sono ricche di vitamine A e C e di vari enzimi che aiutano a nutrire la pelle e evita che la pelle si irriti con lo scrub.

3. Maschera rinfrescante per la pelle irritata. Si fa bollire la polpa di zucca e si mescola con argilla e infuso di menta o lavanda. La miscela va applicata in strati sottili sulle pelli secche e irritate con un effetto lenitivo.

4. Maschera per pelli grasse. Frullate la polpa, aggiungete un vasetto di yogurt bianco e del succo di limone, poi applicate il composto sul viso. Questa maschera è ottima per combattere l'eccesso di sebo.

5. Maschera per le lentiggini. La zucca è usata con successo anche contro le lentiggini. Bisogna applicare sulle zone con lentiggini una pasta a base di semi di zucca schiacciati e mescolati con olio d'oliva. Lasciate in posa per 20 minuti e poi risciacquare.

6. Impacco per capelli spenti. Prima dello shampoo schiacciate la polpa della zucca e mescolate con un cucchiaino di miele e uno di olio di argan. Applicate il composto sui capelli asciutti e lasciate in posa per 15-20 minuti. Risciacquate abbondantemente per eliminare tutti i residui del composto.

7. Rinforzante per unghie. Per le unghie fragili bastano poche gocce di olio essenziale ricavato dai semi della zucca, da massaggiare sopra e sotto l'unghia e sulle cuticole una o due volte al giorno per almeno 2 mesi.

8. Crema corpo. Per questo trattamento, sono necessari mezzo bicchiere di polpa di zucca, mezza tazza di latte di cocco e mezzo cucchiaino di cannella. Tutti gli ingredienti vanno mescolati bene e spalmati sulla pelle, massaggiando delicatamente. Dopo 15 minuti, si può risciacquare.

9. Maschera illuminante. Lessate in acqua salata la zucca. Una volta cotta e scolata, schiacciatela con una forchetta, aggiungendo un po' alla volta della panna da cucina. Mescolate accuratamente fino ad ottenere una crema. L'impasto va tenuto sul viso per mezz'ora. Dopodiché va rimosso e bisogna idratare il viso con una crema idratante. Magari proprio quella a base di zucca.