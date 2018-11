Le 20 colonne sonore del risveglio: da Viva la Vida a Walking on sunshine

Avete impostato Viva la Vida dei Coldplay o Wake me up di Avicii come sveglia sul vostro smartphone? Ottima scelta. Secondo il docente di psicologia all'università di Cambridge, David M. Greenberg, e Spotify queste sono due delle venti canzoni che, se ascoltate al mattino, hanno lo stesso effetto di una fumante tazza di caffè.

Come riportato da Mic.com, Greenberg ha realizzato, in collaborazione con il servizio di musica in streaming, una playlist che aiuta ad affrontare meglio la mattinata o a riprendersi da una sbornia. "Ci svegliamo assonnati e scontrosi. Per molti di noi è uno sforzo - ha dichiarato Greenberg - e cerchiamo di raccogliere energia e ottimismo per la giornata". Le canzoni scelte includono elementi che facilitano il processo di risveglio: testi positivi, melodie allegre e ritmi in crescendo. Proprio come "Viva la Vida", successo dei Coldplay che con la sua lunga introduzione d'archi si piazza al primo posto di questa classifica composta da brani che girano attorno ai 100-130 bpm al minuto, un tempo ideale per produrre effetti positivi sull'ascoltatore.

La musica da sempre va oltre l'aspetto artistico, "non è una semplice forma d'intrattenimento" - specifica Greenberg - "ma qualcosa che si radica nel profondo della nostra mente".

Ecco la playlist di Spotify, scegliete il vostro risveglio.