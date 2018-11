Ecco i 20 paesi preferiti dai 'millennials': l'Italia è sul podio

Foto di repertorio

Il paese ideale per un giovane under 35? L'Australia. Ma anche l'Italia è un paese ambito. Nella classifica delle 20 nazioni preferite dai 'millennials', tra le mete più ambite dai giovani, il Belpaese si piazza infatti al terzo posto. Al secondo posto del podio il Canada.

Il giornale britannico 'The Independent' ha riportato una classifica elaborata dall'impresa di marketing BAV in rapporto con la University of Pennsylvania's Wharton School, U.S. News & World Report. Nella lista compaiono i migliori paesi in cui vivere secondo i millennials, ovvero i giovani under 35. La classifica è stata stilata ascoltando le risposte di circa 6.000 persone tra America, Asia, Europa, Medio Oriente e Africa, che hanno risposto alla domanda 'In quale paese vorrei vivere?'.

Ecco la classifica riportata dal 'The Independent':

20. Giappone​

Capitale: Tokyo

PIL: $4.9 trilioni

Popolazione: 127 milioni

Qualità della vita: 6.2

19. Argentina​

Capitale: Buenos Aires

PIL: $610 miliardi

Popolazione: 43 milioni

Qualità della vita: 1.2

18. Grecia

Capitale: Atene

PIL: $242 miliardi

Popolazione: 11 milioni

Qualità della vita: 1.4

17. Singapore

Capitale: Singapore

PIL: $298 miliardi

Popolazione: 5.5 milioni

Qualità della vita: 4.6

16. Austria​

Capitale: Vienna

PIL: $428 miliardi

Popolazione: 8.5 milioni

Qualità della vita: 7.3

15. Lussemburgo​

Capitale: Lussemburgo

PIL: $60.1 miliardi

Popolazione: 556,074

Qualità della vita: 6.3

14. Germania

Capitale: Berlino

PIL: $3.7 trilioni

Popolazione: 81 milioni

Qualità della vita: 8.1

13. Portogallo​

Capitale: Lisbona

PIL: $227 miliardi

Popolazione: 10.4 milioni

Qualità della vita: 3.5

12. Danimarca​

Capitale: Copenhagen

PIL: $336 miliardi

Popolazione: 5.6 milioni

Qualità della vita: 9.2

11. Francia

Capitale: Paris

PIL: $2.8 trilioni

Popolzione: 66.2 milioni

Qualità della vita: 5.5

10. Spagna

Capitale: Madrid

PIL: $1.4 trilioni

Popolazione: 46.4 milioni

Qualità della vita: 4.2

9. Irlanda​

Capitale: Dublino

PIL: $232 miliardi

Popolazione: 4.6 milioni

Qualità della vita: 5.7

8. Usa​

Capitale: Washington DC

PIL: $16.8 miliardi

Popolazione: 318.9 milioni

Qualità della vita: 5.4

7. Regno Unito​

Capitale: Londra

PIL: $2.7 miliardi

Popolazione: 64.5 milioni

Qualità della vita: 7.3

6. Olanda​

Capitale: Amsterdam

PIL: $854 miliardi

Popolazione: 16.8 milioni

Qualità della vita: 8.5

5. Svezia​

Capitale: Stoccolma

PIL: $580 miliardi

Popolazione: 9.7 milioni

Qualità della vita: 9.5

4. Nuova Zelanda​

Capitale: Wellington

PIL: $186 miliardi

Popolazione: 4.5 milioni

Qualità della vita: 8.2

3. Italia

Capitale: Roma

PIL: $2.1 miliardi

Popolazione: 61.3 milioni

Qualità della vita: 3.6

2. Canada​

Capitale: Ottawa

PIL: $1.8 miliardi

Popolazione: 35.5 milioni

Qualità della vita: 10

1. Australia​

Capitale: Canberra

PIL: $1.6 miliardi

Popolazione: 23.5 milioni

Qualità della vita: 9.1