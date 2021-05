Il M5S dovrebbe fare "una scelta nel campo progressista più netta e più chiara". Lo sottolinea l'eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino, esponente dell'ala sinistra del partito, a margine della sessione plenaria a Bruxelles. Gli eurodeputati del Pd e quelli del M5S dialogano in vista di un possibile approdo degli eurodeputati dei Cinquestelle, attualmente nei Non Iscritti, nel gruppo dei Socialisti e Democratici, ma perché ciò avvenga occorre il via libera del Pd.