Il maltempo si abbatte sul nord e il centro Italia e, nella notte, sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco più di 50 interventi tra le province di Como e Lecco. Per le forti piogge e grandinate, spiegano, numerosi i prosciugamenti nei centri abitati dopo gli allagamenti, i soccorsi ad autisti in difficoltà e la messa in sicurezza di rami pericolanti. (Immagini dei Vigili del Fuoco)