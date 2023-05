Maltempo Cesena, "è tutto distrutto ma noi romagnoli ripartiremo" - Video

"Una cosa imprevedibile. Una cosa che mai ci saremmo aspettati. Con i miei soci gestisco una azienda di materiali edili, ha tenuto bene per tanti anni, tra alluvioni e il resto. Ma l'acqua stavolta ha superato tutto, in piazza ci sono due metri d’acqua". È il racconto che Daniele Ronchi, titolare dell'azienda 'Rossi abitare' fa all'Adnkronos mentre Cesena conta i danni e prova a ripartire dopo l'alluvione. Una canna in mano, "mi serve per non cadere nelle buche che ormai non si vedono più", dice ancora: "È tutto distrutto, ma pian piano noi romagnoli ripartiremo con la forza che abbiamo".