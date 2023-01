Maltempo Napoli, scuole chiuse domani per allerta meteo

Scuole chiuse a Napoli anche domani per il maltempo. Lo prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi e in fase di pubblicazione. Oltre alle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado resteranno chiusi anche i parchi e i cimiteri, in conseguenza della proroga dell'allerta meteo arancione per l’intera giornata di domani, mercoledì 18 gennaio, con previsione, tra l'altro, di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovesci e temporali e raffiche di vento molto forti. Rimarrà chiuso anche il Maschio Angioino. Con l'ordinanza si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di allerta meteo pubblicate sul sito del Comune di Napoli.

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio. Fino alle ore 9 di domani il livello dell'allerta è arancione su tutta la Campania. Dalle 9 di domani fino alle ore 9 di giovedì 19 il livello di allerta è arancione su: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento; l'allerta sarà di livello giallo sul resto della regione.