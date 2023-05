"E' caduta una quantità d'acqua incredibile in pochissimo tempo, mai vista prima". Lo ha detto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, sottolineando come ci sia "ancora grande apprensione". "In tutto il territorio ci sono frane e smottamenti. Ci sono stati tanti danni, per fortuna non alle persone". E l'allerta si allarga anche ad altre zone.