Manageritalia e Bologna supportano il ruolo delle donne nella crescita

Gestione del denaro, previdenza e finanza questi i temi al centro del percorso di empowerment femminile, che parte il 16 febbraio, organizzato da Manageritalia Emilia-Romagna in partnership con Banca d’Italia e in collaborazione con CIDA, HUB del Territorio Emilia-Romagna e Città Metropolitana di Bologna.

Bologna, giovedì 9 febbraio 2023. Si intitola Donne e denaro in una relazione di crescita il percorso di formazione dedicato alle donne (ma sono benvenuti anche gli uomini) che parte il 16 febbraio 2023. Un format snello ma incisivo con 7 incontri della durata di 1 ora e 30 ciascuno a cui si potrà accedere tramite il link di Teams, inviato agli indirizzi mail di tutte le e i partecipanti iscritt*.

Organizzato da Manageritalia Emilia-Romagna in partnership con Banca d’Italia vede collaborare e promuovere questo importante elemento di parità anche la Città Metropolitana di Bologna, che sarà attore anche nel percorso di formazione con un intervento della responsabile per il Piano per l’uguaglianza Simona Lembi. Tra gli altri promotori anche CIDA e HUB del Territorio Emilia-Romagna.

“Manageritalia – dice Cristina Mezzanotte, presidente Manageritalia – promuove da decenni l’inclusione e la parità delle donne nel mondo del lavoro. Continuiamo a farlo anche attraverso i tanti manager associati convinti che la diversità, non solo di genere, porti in azienda ricchezza e valore sotto ogni punto di vista. Con il percorso women on board abbiamo recentemente promosso la presenza delle donne nei cda. Ma per raggiugere l’obiettivo dobbiamo coinvolgere e interessare tutte e tutti. Ecco il senso di questa formazione in ambito finanziario, dare a tutte le donne gli strumenti per essere sempre più alla pari e capaci non solo in azienda e sul lavoro, ma anche in famiglia e nella società”.

L’obiettivo del percorso è approfondire le principali tematiche al centro di una buona gestione della propria finanza. Tra i temi trattati: apertura e gestione del conto corrente, quando scegliere un tasso fisso o variabile per il proprio mutuo, come ottenere il Bonus Ristrutturazione edilizia 110% e molti altri.

Allora iscrivetevi numeros*, vista la forte richiesta le iscrizioni sono state proprogate sino al 15 febbraio al seguente link https://bit.ly/DonneeDenaro2023

Manageritalia Emilia Romagna (www.manageritalia.it) - (Associazione Emilia e Romagna dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) associa oltre 2.000 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, professionali e personali: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

L’Associazione dell’Emilia Romagna, insieme ad altre 12 dislocate sull’intero territorio nazionale e una dedicata agli executive professional, fa capo a Manageritalia, la federazione nazionale che rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Oggi Manageritalia conta oltre 41mila manager iscritti.