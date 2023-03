Mandato arresto Putin, Ucraina: "Mosca cerca successore"

Dopo il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, nei circoli del Cremlino si sta pensando a un successore del presidente russo Vladimir Putin. Lo sostiene Andrii Yusov, portavoce dell'intelligence ucraina, citato da Ukrainska pravda. "La cerchia di Putin si sta stringendo, lui sta diventando sempre più tossico sia all'interno che all'esterno della Russia - ha commentato Yusov - in particolare, c'è sempre più insoddisfazione per quanto accade nelle Torri del Cremlino. C'è una crescente consapevolezza delle cupe prospettive, ovvero della catastrofe geopolitica del regime di Putin. Sì, si sta parlando di trovare un successore a Putin, e non è Putin a cercarlo".

Yusov ha fatto anche notare che ieri i propagandisti russi televisivi non hanno parlato del mandato d'arresto contro Putin, forse perché potrebbe risultare disturbante per il pubblico russo.