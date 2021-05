Maneskin, Eurovision: "Damiano farà test antidroga"

Damiano David, cantante dei Maneskin, dopo il trionfo all'Eurovision 2021 si sottoporrà ad un test antidroga per chiudere il presunto caso legato alle immagini relative all'ultima serata della kermesse. Il frontman è stato ripreso con la testa china su un tavolino nell'arena di Rotterdam: su Twitter, in particolare, l'atteggiamento è stato associato al consumo di cocaina. "Non uso droghe, si era rotto un bicchiere", ha detto il cantante nella conferenza stampa di chiusura dell'evento. Le sue parole, evidentemente, non sono bastate. E l'Eurovision ha preso una posizione ufficiale.

"Siamo al corrente delle voci relative al video" che riguarda "i vincitori italiani dell'Eurovision Song Contest" e che documenta una situazione "nella Green Room di ieri sera. La band ha fortemente smentito le accuse di consumo di droga e il cantante in questione si sottoporrà a un test antidroga volontario dopo il suo arrivo a casa". I Maneskin avevano chiesto il test già "la scorsa notte ma non è stato possibile organizzarlo immediatamente dall'EBU. La band, il loro management e il capo delegazione ci hanno informato che nella Green Room non erano presenti droghe e ci hanno spiegato che al tavolo era stato rotto un bicchiere: il cantante stava pulendo. L'EBU può confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo sul posto. Stiamo ancora esaminando attentamente i filmati e aggiorneremo con ulteriori informazioni a tempo debito".