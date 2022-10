Maneskin, il nuovo singolo è la ballata 'The Loneliest' - Video

'The Loneliest' è il nuovo brano dei Maneskin, uscito oggi 7 ottobre. Brano preceduto come sempre da una serie di foto e post condivisi sui social dalla band romana. La ballata romantica è stata cantata dal vivo per la prima volta ieri sera, in un concerto a Londra.

Seeing Måneskin perform The Loneliest for the first time ever in London's a life highlight ngl



WHAT A SONG @thisismaneskin 🥹🤟🏼#Maneskin #Måneskin #TheLoneliest pic.twitter.com/svtUtyt42S — Carl (@CarlosSmith) October 6, 2022

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno scelto il prestigioso palco dell’Underworld, storico club di Camden, locale simbolo della scena alternativa british.

Al momento nessuna indiscrezione per quanto riguarda la data di uscita del videoclip ufficiale della canzone.