Manovra: Landini, se scende in piazza il 18 anche Cisl vuole cambiarla

"Se scende in piazza il 18 dicembre evidentemente anche per la Cisl la manovra non va bene perchè chi scende in piazza lo fa per cambiare delle cose. Banalmente, dunque, prendo atto che diversamente da quanto dichiarato prima anche per la Cisl, le cose non funzionano. Lo avevamo detto tutti insieme anche prima, nella piattaforma unitaria sulla base della quale avevamo proclamato una mobilitazione unitaria, e noi coerentemente andiamo in piazza anche per sostenere le richieste che anche la Cisl aveva fatto con noi. Noi siamo coerenti e la nostra manifestazione unisce il mondo del lavoro". Così il leader Cgil, Maurizio Landini, al termine della conferenza stampa sul Rdc ribadisce le motivazioni dello sciopero generale del 16 dicembre prossimo e critica la scelta della Cisl che si è chiamata fuori dalla decisione.

"Se scende in piazza anche per la Cisl evidentemente il governo non ha dato risposte: il che rende ancora più importante il fatto che il governo ci ascolti", ammonisce ribadendo come la protesta di Cgil e Uil si basi su quella stessa piattaforma unitaria messa a punto anche con la confederazione di Via Po; 8 mld della riforma fiscale tutti sui redditi bassi e le pensioni. "Sbarra? Non l'ho sentito ultimamente", risponde ancora.