Mare, a Napoli presentazione 'Marea Azzurra', hub innovativo su blue economy

Sabato 8 ottobre, alle ore 11.00, sarà illustrato anche in metaverso

“Marea azzurra”, il nuovo hub tutto dedicato alla blue economy che la Lauro.it holding ha ideato per promuovere l’innovazione tecnologica al servizio della navigazione in un’ottica di sostenibilità e tutela dell’ambiente marino, sarà presentato sabato 8 ottobre, alle ore 11.00, nel corso di una conferenza stampa alla Stazione Marittima di Napoli.

Come prima iniziativa dell’hub, mercoledì 12 ottobre si svolgerà una giornata dedicata alla formazione manageriale di imprenditori del settore a cura di Ana M. Alvarez, ideatrice del corso motivazionale “la Visione”, e di Alessandro Bertoldi che sarà il relatore. Anche la conferenza stampa avrà un’impronta innovativa, grazie all’utilizzo della tecnologia del metaverso, messa a disposizione dal gruppo Meta-experience, che consentirà la partecipazione immersiva a tutti i partecipanti, sia quelli che seguono da remoto sia quanti (anche i giornalisti) saranno presenti, attraverso un qrcode accessibile da tutti i dispositivi.

Parteciperanno in presenza: Salvatore Lauro, promotore Marea Azzurra Tomaso Cognolato, Ceo Terminal Napoli SpA Paola Ciaramella, delegata Innovazione Confesercenti Campania Michele D’Ambrosio, Project Manager Meta-Experience. Parteciperanno nel metaverso: Andrea Annunziata, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, Ana M. Alvarez Romero, Fondatrice Eve - Elite Value Exchange, Alessandro Bertoldi, Fondatore e Ceo Elite Academy, Massimiliano Nicolini, esperto in sistemi complessi di intelligenza artificiale.