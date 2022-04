I militari russi avrebbero portato via con la forza da Mariupol circa 150 bambini. Lo ha reso noto il Crimean Human Rights Group citando un consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko. Molti dei bambini che sarebbero stati portati via dai russi erano ricoverati negli ospedali e non erano orfani.