"Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto". Lo scrive Matteo Salvini su Instagram, ricordando Roberto Maroni morto oggi. "Un pensiero e una preghiera per chi ha fatto il segretario della Lega prima di me" dice Salvini a Rtl 102.5. Maroni "amava la barca a vela - ricorda il leader della Lega - Un pensiero alla sua famiglia e a chi lotta contro la malattia".