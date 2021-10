Marra al Tg2: "Libro dei Fatti testimonia impegno AdnKronos per informazione corretta e credibile" - Video

"Il 'Libro dei Fatti' raccoglie da 31 anni gli eventi, i volti e le storie di un anno". E' quanto ricorda il Tg2, presentando 'Il Libro dei Fatti 2021' edito da AdnKronos. "Con l'occasione, tengo a sottolineare l'impegno dei giornalisti dell'AdnKronos: è nel loro Dna - afferma nell'intervista al Tg2 Giuseppe Marra, editore dell'agenzia di stampa AdnKronos - l'informazione corretta, credibile e molto controllata" (Guarda il servizio). Tra gli apprezzamenti per 'Il Libro dei Fatti', come ricorda il servizio del Tg2, quello di Ricardo Franco Levi presidente dell'Aie, l'Associazione Editori italiani, che ha definito il volume "indispensabile per orientarsi in un mondo di informazioni velocissime".

Scorrendo le pagine, osserva a titolo esemplificativo il Tg2, "non poteva mancare la sezione dedicata all'emergenza Covid nel 'Libro dei Fatti 2021', disponibile anche nei formati e-book app e web: il volume racconta uno degli anni più difficili dell'ultimo trentennio a partire dall'immagine che resterà impressa per sempre nel cuore di milioni di fedeli cristiani: Papa Francesco solo, davanti a piazza San Pietro, sotto una pioggia battente, che invoca Dio di non lasciarci soli durante la tempesta".