Mattarella al Teatro Greco di Siracusa per assistere alle Coefore

Prima dell’inizio della rappresentazione c'è stato un minuto di silenzio per ricordare Borsellino e gli agenti di scorta nel 29esimo anniversario della strage di via D’Amelio

Lunga standing ovation per il capo dello Stato Sergio Mattarella al suo arrivo al Teatro Greco di Siracusa per assistere alle Coefore di Eschilo. Il presidente della Repubblica, accompagnato dalla figlia Laura, si è seduto nel settore autorità del Teatro. Prima dell’inizio della rappresentazione c'è stato un minuto di silenzio per ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta nel 29esimo anniversario della strage di via D’Amelio.



Al suo arrivo al Teatro Greco di Siracusa, il capo dello Stato è stato accolto dal sindaco Francesco Italia e dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.

Il presidente della Repubblica ha incontrato gli attori e il regista di Coefore David Livermoore. Gli artisti lo hanno accolto con un lungo applauso. Mattarella prima dello spettacolo ha inoltre voluto incontrare Valentina Corrao, nipote di Rita Borsellino, studentessa al secondo anno dell’Accademia d’arte del Dramma antico di Siracusa. La giovane fa parte del coro delle Baccanti. Mattarella l’ha incontrata privatamente prima di sedersi. Valentina Corrao è la figlia di Cecilia Fiore, figlia di Rita Borsellino.

"Sono molto contenta di incontrare il Presidente della Repubblica. Sento una grande responsabilità perché faccio parte di una determinata famiglia. Sono emozionata soprattutto per questo, so che ci sono tante aspettative nei confronti di noi familiari" ha detto Valentina Corrao.

"Quando è morta mia nonna Rita tutti abbiamo sentito una grande mancanza - ha aggiunto Valentina - così come durante le stragi sono venute a mancare persone importanti che hanno cambiato la società". Poi, parlando di Mattarella: "Anche lui ha una storia importante e sicuramente è quello che è perché ha questo vissuto. Prima di essere un presidente è una persona di gran valore. E questo è bello".