Mattarella bis, Meloni: "Salvini non mi ha spiegato la scelta"

Elisabetta Belloni "era un profilo neutrale, una soluzione autorevole e adeguata nel caso dello stallo" sulle elezioni per il Quirinale. Giorgia Meloni lo sottolinea a 'Porta a Porta', spiegando di non aver votato Mattarella perché "la considero una forzatura costituzionale" con cui "barattiamo 7 anni di presidenza con sette mesi di legislatura" per la paura dei parlamentari di andare al voto. Salvini come gliel'ha spiegato? "Non me l'ha spiegato".

Il leader della Lega dice: "Rispetto Fdi, ha fatto scelta di opposizione, l'anno scorso dicendo no a Draghi e ora no a Mattarella, la Lega ha fatto un'altra scelta". "Ognuno fa il suo mestiere, la Meloni dirà allora non va bene Draghi, non va bene Mattarella", "ma io penso che Mattarella è convincente e rassicurante", aggiunge Salvini.