Mattarella incontra Presidente Algeria: "Amicizia solida e strategica"

Tra Italia e Algeria esiste "un’amicizia solida" e un "importante partenariato strategico", a partire dalla questione dell'approvvigionamento energetico e per questo "siamo riconoscenti all’Algeria per l’ulteriore intensificazione di questa collaborazione, così come registrato, nei mesi scorsi, nei contatti intercorsi con il nostro Governo". Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sanciscono la sintonia con l'omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune, in Visita di Stato in Italia, testimoniata da un colloquio al Quirinale prolungatosi oltre il previsto e confermata anche dalle affermazioni del Capo dello Stato della Nazione africana: "L'Italia è un Paese amico", ribadisce.

"La nostra collaborazione per l’energia -afferma ancora Mattarella- si estende naturalmente alla ricerca di cooperare insieme nel segno della transizione ecologica, per intensificare la definizione e lo sviluppo delle forme di energia alternativa, rinnovabili, che consenta anche di dare una risposta alla crisi climatica che vi è nel mondo, attraverso l’unica strada percorribile". Inoltre, ricorda il Presidente della Repubblica, "vi è anche una grande collaborazione economica e commerciale tra Algeria e Italia in diversi settori, non soltanto in quello energetico". E "un versante importante della collaborazione" tra i due Paesi Algeria "è quello di carattere culturale, che nasce da civiltà comune, da una comune vocazione mediterranea, da tanti legami storici che ci legano e ci uniscono".

Proprio per questo la sintonia emerge anche rispetto ad "alcune crisi internazionali. Abbiamo parlato -ricorda Mattarella- della Libia, registrando, come sempre, una piena convergenza di vedute e di prospettive di visione, nell’interesse del popolo libico, nell’interesse che si sviluppi -aiutando l’azione che svolgono le Nazioni Unite- un incontro tra le parti libiche perché si risolva ogni contrasto e si trovi una soluzione condivisa che non può che passare attraverso le elezioni, da tenere su base costituzionale condivisa, il più presto possibile. Abbiamo parlato anche della Tunisia, dell’esigenza di sostenerne l’economia in questo momento così grave, per consentire che si giunga a un approdo democratico con le elezioni, ma con un’economia che venga messa in sicurezza rispetto alle gravissime difficoltà che oggi attraversa. In questo, Algeria e Italia hanno lo stesso atteggiamento di assoluto disinteresse di parte, ma di interesse a sostenere il popolo tunisino, così come il popolo libico".

E anche in questo caso arriva la conferma di Tebboune: "Tra Italia e Algeria possiamo registrare ovunque un accordo totale in tutti settori, a partire da quanto sta accadendo nel Maghreb arabo, nel Mar Mediterraneo e in tutti i rapporti di cooperazione tra i nostri due Paesi. Siamo convinti di rafforzare questa nostra relazione oltre a quella energetica".