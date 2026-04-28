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Partnership tra HaKol e Jns, il sito del Riformista punta su contenuti verificati

La testata italiana sigla un accordo con Jewish News Syndicate

Partnership tra HaKol e Jns, il sito del Riformista punta su contenuti verificati
28 aprile 2026 | 18.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo passo nel percorso di crescita per HaKol, il sito del Il Riformista interamente dedicato a Israele, che avvia una partnership con Jewish News Syndicate (Jns). L’accordo punta a rafforzare l’offerta informativa attraverso l’integrazione di contenuti, analisi e notizie provenienti da una delle realtà più riconosciute nel panorama israeliano e internazionale.

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“HaKol cresce giorno dopo giorno e da oggi fa un nuovo passo avanti insieme a un partner internazionale di primo piano”, si legge nella nota. “Non è un semplice accordo editoriale, ma una scelta di campo: puntare su contenuti verificati e approfonditi per raccontare lo Stato ebraico senza lenti appannate”.

Grazie alla collaborazione con Jns, il sito amplia il proprio sguardo su Israele e sul Medio Oriente, offrendo ai lettori un accesso più diretto a informazioni e analisi prodotte da una redazione attiva sul terreno. “Per chi ci legge significa avere più strumenti, più fonti, più profondità”, viene sottolineato.

L’obiettivo dichiarato è consolidare uno spazio informativo “solido e sempre più connesso”, capace di riportare il dibattito “sul terreno della conoscenza”.

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partnership contenuti verificati informazione Israele Medio Oriente
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