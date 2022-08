Melloni Immobiliare: «Attenzione ai servizi offerti da un’agenzia immobiliare: cruciale è la scelta del partner giusto»

Conoscenza delle normative, valorizzazione dell’immobile e strategie di marketing: ecco un piccolo vademecum per non incorrere negli errori più comuni quando si desidera vendere o comprare casa.

Reggio Emilia, 30 agosto 2022. In un mercato immobiliare in costante evoluzione, per il privato il rischio di cedere alla tentazione del “fai da te” per condurre personalmente la trattativa di compravendita è concreto: la soluzione migliore è sempre quella di affidarsi a un’agenzia immobiliare.

«Attenzione, però», esordisce Luca Fontana, socio e responsabile Comunicazione Marketing di Melloni Immobiliare, agenzia leader sul territorio di Reggio Emilia e provincia che conta ben 5 sedi. «Non tutte le agenzie sono uguali e la scelta dell’agenzia “giusta” deve sempre essere ponderata in quanto è la discriminante tra vendere presto e bene e ritardare, se non inficiare, tutta l’operazione. L’errore che vediamo commettere spesso, infatti, è affidare la propria casa, che per molti è anche l’unico bene in possesso, a un’agenzia qualunque, senza verificare quali servizi vengono offerti».

Il primo consiglio è di accertarsi che l’agenzia sia in grado di curare ogni aspetto burocratico, occupandosi di tutte le verifiche richieste dalla legge e dei controlli necessari per appurare che sull’immobile non pendano irregolarità o difformità catastali o urbanistiche, il tutto attraverso l’opera di personale esperto nella produzione di tutta la documentazione dovuta. «Fondamentale, poi – spiega Fontana - è che sia in grado di valutare in modo oggettivo l’immobile, possedendo pertanto una conoscenza approfondita del mercato e sapendone leggere le frequenti variazioni e i dati reali».

Assolte le questioni burocratiche, affidarsi a un’agenzia che sappia fare promozione fa la vera differenza: «Vero – prosegue Fontana -: oggi, per promuovere adeguatamente un immobile non si può prescindere da un piano di comunicazione ben strutturato, con una presenza sul web mirata e con campagne marketing orientate a raggiungere l’acquirente tipo, cioè il target preciso a cui ci si rivolge. La pubblicità indistinta su tutti i siti immobiliari e con annunci standard non funziona più: le parole d’ordine sono personalizzazione ed esclusività. Ciò vuol dire essere presenti in rete e sui social con annunci mirati, frutto di una strategia studiata sulle caratteristiche del cliente a cui si desidera indirizzarsi».

Infine, l’agenzia deve anche investire nella comunicazione visiva, cioè nella presentazione dell’immobile: «Il modo in cui l’immobile è mostrato al potenziale compratore è uno dei fattori che determinano il successo o meno dell’operazione – conclude Fontana -: ecco perché sono necessari mezzi e professionisti che sappiano valorizzare gli spazi. Noi, ad esempio, ci appoggiamo a videomaker e fotografi esperti in grado di realizzare servizi fotografici e video di alto profilo e ci affidiamo alla competenza di progettisti e interior designer che rendono appetibili gli ambienti creando rendering 3D e occupandosi di home staging appropriati».

Melloni Immobiliare forte di un’esperienza ventennale, mette da tempo in pratica questo vademecum ottenendo sempre maggior successo e risultati apprezzabili.

Contatti: https://mellonimmobiliare.it/