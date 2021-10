Meloni a Formigli: "Accetto invito quando Fanpage mi consegna girato"

"Sarò lieta di accettare il tuo invito quando il direttore di Fanpage mi fornirà il girato delle 100 ore (come chiesto ufficialmente)". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha risposto così a Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita. "Altrimenti forniscimelo tu: immagino che prima di mandare in onda il video di 13 minuti realizzato da altri avrai controllato il materiale. O no?", aggiunge Meloni riferendosi a tutte le immagini girate da Fanpage e al servizio trasmesso da Piazzapulita e sulla condotta di alcuni esponenti di Fdi nella campagna elettorale per le elezioni comunali di Milano.

Meloni, in un video pubblicato sui social, ha ribadito la richiesta indirizzata a Fanpage: ottenere tutte le 100 ore di girato per valutare in maniera completa e approfondita la questione. Per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato. Scientificamente, a tavolino. A due giorni dalle elezioni. Non da Fanpage, ma da un intero circuito, o circo, se vogliamo", ha attaccato Meloni.

"Giorgia Meloni è invitata giovedì a #Piazzapulita. Ci sarà anche il direttore di Fanpage Cancellato e torneremo a parlare dell'inchiesta. Le porrò delle domande. Ascolteremo le sue risposte. Ci sarà tutto il tempo necessario. Si chiama informazione", ha scritto Formigli su Twitter. Al messaggio, ha replicato direttamente Meloni.

Quindi, la controreplica di Formigli: "Il nostro invito rimarrà valido fino alle 21.20 di giovedì 7 ottobre, a Piazzapulita su La7. In modo da lasciarle la possibilità di rispondere nel merito sui contenuti dell’inchiesta di Fanpage da noi trasmessa. Cosa che mi pare finora non abbia ancora fatto".