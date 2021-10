La leader di Fdi all'attacco sui disordini di Roma: "Lei sapeva e non ha fatto nulla"

"Non siamo un Parlamento di imbecilli. Lei sapeva e non ha fatto nulla". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, si rivolge così al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel question time sui disordini che hanno caratterizzato la manifestazione No Green Pass di Roma sabato 9 ottobre, con l'assalto alla Cgil guidato da Giuliano Castellino, elemento di Forza Nuova.